Лос-Анджелес, США, , 15:05 — REGNUM Известный американский актер Кевин Харт был госпитализирован с травмой спины после серьезного дорожно-транспортного происшествия, об этом 1 сентября сообщает издание TMZ.

Авария произошла на шоссе Малхолланд недалеко от Лос-Анджелеса. Автомобиль артиста врезался в ограждение, после чего упал в кювет. За рулем транспортного средства находился другой человек, всего в машине ехало трое людей. Водитель и актер получили травмы спины, третий пассажир не пострадал.

Как отмечает издание, Харту первому удалось выбраться из автомобиля, после чего людям была оказана помощь сотрудником службы охраны актера.

Напомним, Кевин Харт получил известность благодаря работе над такими фильмами, как «Думай как мужчина», а также по съемкам в третьей и четвертой части пародийной картины «Очень страшное кино».

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