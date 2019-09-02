Бишкек, , 14:48 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии объявили в розыск сотрудника мэрии Бишкека, незаконно реализовавшего муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Подделав документы, он смог менее чем за полтора месяца продать восемь принадлежащих Бишкекской мэрии квартир, расположенных в центре столицы Киргизии, после чего скрылся в неизвестном направлении с вырученными деньгами.

В столичной администрации отмечают, что мэрия города Бишкек не продает муниципальные квартиры, а только передает такое жилье нуждающимся горожанам или сдает в аренду.