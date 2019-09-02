Кабул, , 14:50 — REGNUM Правоохранительные органы Афганистана ликвидировали свыше 100 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 2 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по уничтожению террористов прошла на севере страны, в провинции Баглан.

«102 талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, 59 ранены, 27 арестованы. Также в ходе спецоперации погибли восемь мирных граждан, 20 получили ранения», — заявил в комментарии изданию глава правительственного информационного центра Фероз Башари.

Боевые действия произошли на фоне переговоров между США и террористами о заключении перемирия, организованных в столице Катара, городе Доха.