Уфа, , 14:57 — REGNUM Приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, избившего до смерти осужденного в Уфе, вступил в законную силу. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Верховный суд республики отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшему сотруднику исправительной колонии, согласившись с доводами прокурора и незначительно изменив приговор в части снижения срока дополнительного наказания.

Напомним, что Калининским районным судом г. Уфы бывший сотрудник исправительной колонии был признан виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов и в органах уголовно-исполнительной системы сроком на 3 года.

Судом было установлено, что в июле 2017 года в исправительной колонии один из осужденных отказался от прохождения обязательного досмотра личных вещей. Поэтому к нему была применена физическая сила. Нарушитель был обездвижен и не мог создать угрозу для жизни и здоровья сотрудников колонии. Несмотря на это, обвиняемый нанес осужденному многочисленные удары резиновой палкой по телу, от которых тот скончался.