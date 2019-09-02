Могадишо, , 14:38 — REGNUM В результате террористического акта в Сомали, осуществленного смертником, погибли по меньшей мере трое человек. Об этом 2 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в столице государства, городе Могадишо. Также ранения получили четверо человек, они были доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка. Вместе со смертником на КПП напали вооруженные лица, целью которых был захват объекта, однако действия сотрудников правопорядка пресекли попытку.

Напомним, на территории Сомали активно действуют ряд террористических группировок, в частности «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бандиты сражаются за создание государства, основанного на законах шариата.