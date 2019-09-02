* ИГ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 14:19 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана задержали подозреваемого в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 2 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Предполагаемый террорист был обнаружен в лагере для беженцев «Дибага», расположенном недалеко от столицы региона, города Эрбиль. Задержание было произведено после поступившей информации об убийстве человека в указанном лагере.

Подозреваемый уже дал признательные показания, в которых заявил о своем членстве в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о планирование убийств мирных граждан.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают вести активную подрывную деятельность на территории Ирака, несмотря на то, что власти страны еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над террористической группировкой.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.