Севастополь, , 14:08 — REGNUM Жительница Севастополя оставила шестилетнюю дочь одну в квартире, ребёнок выпал из окна пятого этажа. Об этом ИА REGNUM 2 сентября сообщили в пресс-службе Следкома РФ в Крыму и Севастополе.

«Возле многоэтажного дома по улице Юмашева Гагаринского района обнаружтлт лежащей на земле шестилетнюю девочку. Травмированного ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу, она находится в коме крайней стадии», — отметили правоохранители.

По данным следствия, девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, где она проживала с матерью. Женщина, заперев дочку одну дома, ушла к соседям распивать спиртные напитки.

«Возбуждено уголовное дело по подозрению в оставлении ребёнка в опасности (ст. 125 УК РФ)», — уточнили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Керчи двухлетний ребёнок попал в тяжёлом состоянии в больницу после падения из окна пятого этажа.

Об этом: В Керчи двухлетний ребёнок попал в больницу, упав с пятого этажа