Севастополь, 2 сентября 2019, 14:08 — REGNUM Жительница Севастополя оставила шестилетнюю дочь одну в квартире, ребёнок выпал из окна пятого этажа. Об этом ИА REGNUM 2 сентября сообщили в пресс-службе Следкома РФ в Крыму и Севастополе.
По данным следствия, девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, где она проживала с матерью. Женщина, заперев дочку одну дома, ушла к соседям распивать спиртные напитки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Керчи двухлетний ребёнок попал в тяжёлом состоянии в больницу после падения из окна пятого этажа.
Об этом: В Керчи двухлетний ребёнок попал в больницу, упав с пятого этажа