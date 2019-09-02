Красногорск, , 14:29 — REGNUM В Подмосковье расширили список недобросовесных поставщиков. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению областного УФАС туда внесли ООО «Миг» за нарушение конракта по уборке древесины.

С жалобой на работу компании в управление антимонопольной службы обратился Комитет лесного хозяйства Московской области, заключивший с ООО «Миг» контракт на уборку неликвидной древисины. Из-за срыва работ договор с компанией расторгли в одностороннем порядке. В результате решением областного УФАС фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, во время проведения электронных аукционов по ремонту транспортной сети в Мытищинском, Дмитровском, Волоколамском, Истринском, Солнечногорском, Можайском, Наро-Фоминском районах Московской области были выявлены признаки картельного сговора.

Так, признаки сговора выявлены во время проведения электронных аукционов по ремонту транспортной сети в Мытищинском, Дмитровском, Волоколамском, Истринском, Солнечногорском, Можайском, Наро-Фоминском районах. В отношении двух компаний ФАС РФ возбудило дело. В антимонопольной службе полагают, что снижение цен на контракты было минимальным.

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