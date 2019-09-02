Зеленоград, , 14:03 — REGNUM В Московской области начало учебного года ознаменовалось трагедией. В городе Зеленограде умер 12-летний ребенок. По данным правоохранительным органов, тело ребёнка в лесополосе, которая находится рядом со школьным двором, сегодня, 2 сентября, обнаружила жительница Москвы.

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Она возвращалась с работы около девяти часов утра. В это время возле школы проходила линейка. Тело ребёнка лежало под деревом, рядом валялся его портфель, сообщает агентство «Говорит Москва». В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Известно, что мальчику было 12 лет.