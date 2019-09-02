Уфа, , 14:11 — REGNUM Следователи Уфы возбудили уголовное дело по факту получения ребенком травмы в местном парке. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Башкирия.

По сообщению пресс-службы, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ребенок прошел судебно-медицинскую экспертизу, а очевидцы и работники МУП «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Гафури» допрашиваются.

Кроме этого, следователи устанавливают лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на территории парка.

Напомним, как ранее сообщалось ИА REGNUM, 25 августа трехлетний мальчик гулял с мамой в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури г. Уфы. Прикоснувшись к электрическому проводу, лежащему на газоне, ребенок получил ожог руки. Провод оказался под напряжением.