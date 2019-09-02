Клин, Московская область, , 13:57 — REGNUM Пятилетняя девочка из города Клин Московской области в течение года ходила с шурупом в носу. Инородный предмет, о наличие которого не догадывались даже родители, извлекли врачи Клинский городской больницы, сообщает 2 сентября «РИАМО».

Металлический предмет в носовой полости у ребенка обнаружили на осмотре в местной поликлинике. С помощью рентгеновского снимка уставили, что это шуруп, и извлекли. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и продолжает лечение.

«Предмет находился в носу ребенка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным», — заявила исполняющая обязанности главного врача Клинской городской больницы Ольга Стебловская.

Стебловская напомнила, что в случае, если ребенок вдохнул или проглотил инородный предмет, необходимо срочно обратиться к специалистам и не пытаться извлечь их самостоятельно. Для предотвращения подобных происшествий, необходимо, чтобы мелкие предметы, например шурупы и пуговицы, хранились в недоступных для ребенка местах.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Солнечногорске госпитализировали семилетнего ребёнка, на которого упала железная дверь с витрины строительного магазина. Проводится проверка.

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