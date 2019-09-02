Оренбург, , 13:47 — REGNUM В Оренбургской области у жителя Новосергиевского района изъято 136 винтовочных патронов, 13 винтовочно-пулемётных, а также 227 граммов пороха. Находки были произведены во время осмотра дома и надворных построек, сообщает пресс-служба областного УМВД.

66-летний гражданин пояснил стражам порядка, что нашёл боеприпасы ещё в 2009 году на свалке. И с тех пор хранил их у себя.

Теперь ему грозит до четырёх лет колонии. Возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется.