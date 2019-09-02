Тулун, Иркутская область, , 13:45 — REGNUM В связи с визитом в Иркутскую область российского президента Владимира Путина власти региона обнародовали информацию о состоянии учебных и дошкольных заведениях, пострадавших от разрушительного наводнения летом 2019 года.

Путин в Иркутской области Kremlin.ru

Известно, что пострадали 18 общеобразовательных и 14 дошкольных образовательных организаций пяти муниципальных образований (город Тулун, а также Тулунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский районы). А 1 сентября на указанных территориях начали работу 21 школа и детский сад.

Напомним, наводнение в Приангарье началось с 26 июня. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населенных пунктов, разрушив несколько десятков тысяч строений. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек. 30 июля регион накрыло второй волной паводка. Наиболее сильно стихия бушевала в Тулуне, Нижнеудинске и близлежащих населённых пунктах.

К настоящему времени известно, что наиболее сильно от разрушительных волн пострадали 11 учебных и дошкольных учреждений. Пять из них восстанавливаться не будут. Это Евдокимовская школа и Евдокимовский детский сад Тулунского района, а также детский сад №9 поселка Октябрьский, средняя школа № 20 и детский сад «Родничок» Тулуна. Все дети распределены по другим школам и детским садам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин находится 2 сентября в Иркутской области. Он намерен проверить как выполняются его поручения по восстановлению жилья и всей необходимой инфраструктуры после наводнения. В Тулуне он уже пообщался со школьниками, отметив мужественность детей, которые наравне со взрослыми, помогали бороться с потопом.

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