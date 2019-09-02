Новосибирск, , 13:18 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области назначило проверку по факту размещения в СМИ информации о том, что сотрудник Росгвардии ударил мужчину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, ранее в новосибирских СМИ появилась информация о том, что в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудник Росгвардии подошёл к мужчине, ударил его по лицу и повалил на землю. В сети также было опубликовано видео задержания мужчины сотрудниками Росгвардии.

Уголовно-процессуальная проверка назначена по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).