Анкара, , 13:22 — REGNUM Истребители ВВС Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, об этом 2 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в регионе Хакурк. Термин «нейтрализован» используется военными Турции по отношению не только к уничтоженному противнику, но также сдавшемуся в плен или захваченному силовиками.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в государстве ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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