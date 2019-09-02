Красногорск, , 13:14 — REGNUM Учащимся Москвы и Московской области напомнят о правилах безопасного поведения на железной дороге. На Московской железной дороге стартовала месячная акция по предотвращению несчастных случаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЖД.

В ходе акции «Детская безопасность на железной дороге» со 2 сентября по 2 октября 2019 года в учебных заведениях проведут открытые уроки по безопасности. Особое внимание планируется уделить лекциям в школах, расположенных вблизи железнодорожного полотна. Также сотрудники МЖД и транспортной полиции проведут специальные рейды в местах, где чаще всего нарушаются правила безопасности.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в школы, сады, вузы и колледжи Московской области пришли 1,6 млн учащихся. Число школьников в регионе выросло на 47 тыс. человек.