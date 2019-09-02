Горловка, ДНР, 2 сентября 2019, 13:11 — REGNUM Коммунальные службы ДНР восстановили электроснабжение Горловки, повреждённое в ходе обстрелов города украинскими силовиками, сообщил 2 августа официальный сайт Донецкой Народной Республики.
Работники «Региональной энергопоставляющей компании» починили повреждённую линию и запустили трансформатор. В данный момент энергоснабжение города идёт в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории 193 единицы боеприпасов, повредив гражданскую инфраструктуру.
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