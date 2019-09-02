Курск, , 12:57 — REGNUM В Золотухинском районе Курской области снова зафиксированы случаи массовой гибели пчёл. Об этом на своей странице в соцсети сообщил курский фермер Андрей Малыхин.

Пчелы

У трёх пчеловодов, по словам Малыхина, погибло более 50 пчелосемей. Сами фермеры причиной считают действия агрокомпании, которая обрабатывала свои поля подсолнечника химикатами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пострадавшие от массового мора пчёл фермеры в Курской области получили компенсации от региональных властей. Также пчеловоды решают споры с агрокомпаниями в судах: например, в Щигровском районе фермеры добились от сельскохозяйственной фирмы, по вине которой погибли их пчёлы, компенсации причинённого вреда и судебных расходов.

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