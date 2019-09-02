Партизанский р-н, , 12:47 — REGNUM В Партизанском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства смерти 61-летней женщины, получавшей амбулаторное лечение. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Информация о смерти пенсионерки поступила следователям 17 июля. По предварительным данным, с 21 по 29 июня 2019 года жительница села Партизанское не раз обращалась к врачу по поводу флегмоны паха. Пенсионерке назначили лекарства, но лучше ей не становилось.

29 июня женщина вызвала скорую, врач её осмотрел и провёл «медицинские манипуляции». По словам медика, от госпитализации женщина отказалась. В этот же день она умерла в своей квартире.

Назначена судмедэкспертиза, изымается медицинская документация. Врачам, проводившим лечение, назначено психофизиологическое исследование с применением полиграфа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 гола стало известно, что в Карачаево-Черкесии больницу обязали возместить ущерб родным за умершего несколько лет назад пациента.

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