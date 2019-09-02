Ташкент, , 12:42 — REGNUM В результате ДТП в Москаленском районе Омской области погибли два гражданина Узбекистана и еще двое госпитализированы, сообщает 2 сентября издание Kun. uz со ссылкой на МИД республики.

В министерстве отметили, что авария произошла 30 августа 2019 года. Двое граждан Узбекистана госпитализированы в Москаленскую районную больницу, где им оказана помощь специалистов.

Генеральное консульство республики взяло ситуацию на контроль. В настоящее время решаются правовые вопросы, связанные с отправкой тел в Узбекистан и с помощью пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 августа на 717-м километре федеральной трассы Челябинск — Новосибирск в Омской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Автомобиль Nissa Sunny столкнулся с «Газелью».

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