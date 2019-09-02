Чебоксары, , 12:37 — REGNUM В Чувашии в суд направлено уголовное дело в отношении директора аудиторской фирмы, которой инкриминируют незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, а также вымогательство 25 млн рублей. Вину свою фигурантка уголовного дела не признала, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Перед судом предстанет генеральный директор консалтинговой фирмы «Аудит-Консалтинг». Следствие полагает, что в декабре 2016 года обвиняемая по договору с ИФНС Чебоксар провела экспертизу соблюдения местной частной фирмы требований налогового законодательства, в связи с чем ей были предоставлены сведения о финансово-хозяйственном положении компании в 2012—2015 годы, часть которых составляет коммерческую и налоговую тайны.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемая потребовала от уполномоченных представителей предприятия 25 млн рублей под угрозой передачи сведений одному из бывших его учредителей. Последний ранее обратился в суд с иском о взыскании «действительной стоимости его доли в уставном капитале ООО», а полученные сведения якобы могли повлиять на исход дела.

В управлении отмечают, что обвиняемая была задержана 19 февраля 2019 года после получения 15 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего») и ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну»).

В ведомстве сообщают, что фигурантка уголовного дела вину не признала. Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии снизилось число возбуждённых уголовных дел коррупционной направленности. В I полугодии 2019 года следственным управление заведено 129 уголовных дел о коррупции, что на 36 дел меньше (+21,8%), чем было в I полугодии 2018 года. Из них половина (67 дел) — по фактам взяточничества (дача или получение взятки). В то же время возросло количество направленных в суды дел и число фигурантов уголовных преследований.