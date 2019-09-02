Нассау, , 12:38 — REGNUM Ураган «Дориан» нанес Багамским островам катастрофический ущерб. Об этом говорится в сообщении волонтерской организации Hope Town Volunteer Fire & Rescue в Facebook.

Так, «катастрофические» последствия зафиксированы на островах Абако в Элбоу-Ки, Мэн-О-Уар Ки, Болотной гавани. Там разрушены и частично затоплены здания.

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Данных о жертвах в Элбоу-Ки пока нет. Поставки в пострадавшие районы будут осуществляться на лодках, добавили в организации.

Острова Абако находятся в северной части островного государства и к востоку от южной части американского штата Флорида. Ураган пятой категории «Дориан» накрыл этот район во второй половине дня 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Багамских островах семилетнего мальчика. Он утонул, когда его семья спасалась от урагана.

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