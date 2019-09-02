Элиста, , 12:19 — REGNUM В Калмыкии после гибели годовалого ребёнка от отравления ядохимикатами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета 2 сентября.

Как уточнили в СК, по версии следствия, днём 29−30 августа житель села Яшалта Яшалтинского района обработал средством «ФосфинТАБ» зерно, которое хранилось в амбаре на первом этаже жилого дома. Вечером следующего дня супруга мужчины и трое детей почувствовали себя плохо. Малыш 2018 года рождения скончался по пути в районную больницу, ещё двое детей, 2015 и 2017 годов рождения, находятся в реанимации, в состоянии средней тяжести.

Как считают следователи, мужчина знал, что после обработки химикатами в помещение нельзя входить в течение семи дней, однако никаких мер, чтобы изолировать жену и детей, не принял.

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