Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Вирус, который заблокировал работу онлайн-сервисов, смогли внедрить хакеры в систему двух стоматологических клиник в американском городе Макфарланд 29 августа, передает CNN.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Злоумышленники блокировали работу сайтов. В связи с тем, все делопроизводство в клинках ведется только в цифровом формате, вирус буквально не позволил стоматологам работать.

Только после денежных выплат, размер которых не указывается, хакеры прислали компаниям дешифратор для разблокировки сайтов. Сообщается, что это коснулось нескольких сотен зубных врачей, работающих в клиниках.

Стоит отметить, хакеры все чаще входят в повседневную жизнь большого числа тех, кто пользуется интернетом. Ранее сообщалось, что неизвестные взломали аккаунт гендиректора Twitter и стали публиковать через него сообщения с нецензурной бранью.