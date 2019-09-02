Киев, , 12:14 — REGNUM С одного из автомобилей посольства Российской Федерации в Киеве неизвестные сняли номерные знаки, сообщило 2 сентября информационное агентство «УНН» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудник посольства обратился в полицию, после того как обнаружил, что с автомобиля Volkswagen Touran исчезли автомобильные номера. В момент кражи машина была припаркована рядом с домом.

Правоохранительные органы открыли дело по статье «кража».

Напомним, ранее у здания посольства России в Киеве прошла акция, в которой приняли участие члены семей боевиков ВСУ, погибших в Донбассе.

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