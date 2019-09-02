Владимир, , 12:10 — REGNUM Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму 13 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба МВД России, фигурантами дела стали местные жители 32, 40 и 28 лет.

О группе мошенников, орудующих на территории Владимирской области, правоохранительные органы узнали в феврале. По версии следствия, обвиняемые представлялись успешными бизнесменами и уговаривали жертв вложить финансы в их дело. Потерпевшие брали кредиты, чтобы стать инвесторами несуществующих предприятий. Чтобы завоевать доверие жертв, лжекоммерсанты даже выплачивали им некоторые суммы — якобы «проценты» от успешного оборота из вкладов. Остальные полученные деньги мошенники делили между собой.

Всего было выявлено 38 эпизодов преступной деятельности. Жертвами стали жители Владимирской области — от них преступная группа получила 13 миллионов рублей.