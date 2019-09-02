Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:59 — REGNUM На Ямале одна из кальянных пообещала школьникам в День знаний «кальян на фрукте» в подарок. Реклама, опубликованная на странице заведения в сети Инстаграм, возмутила жителей арктического региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Caroline van Deurs. Не погодам. 1914

Реклама была опубликована с примечательной «звёздочкой», под которой мелким шрифтом значится, мол, акция действительна для лиц старше 18 лет. Но как справедливо отметили ямальцы, в глаза бросается призыв акции.

Депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин отметил в комментариях, что шутка неудачная и организаторов акции «могут превратно понять, буквально».

Директор заведения оправдался, сообщив, что вход в кальянную исключительно по паспортам.

«Мы дали этот пост, чтобы о нас могли услышать те люди, которые о нас не знали. Сделали такой хайп небольшой», — пояснили Ura.ru в кальянной.