Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:55 — REGNUM В Новокузнецке пришла в себя пятилетняя девочка, которая получила сильные ожоги во время прогулки с подружками. Об этом изданию «Сибдепо» сообщили родственники ребёнка. По их словам, девочка смогла объяснить, что с ней произошло.

Как пишет СМИ, говорить она ещё не может, но моргать в ответ на вопросы родителей могла.

«На вопрос, помнит ли она, что с ней произошло, она дала понять, что помнит. На вопрос, большая девочка её держала, она сказала нет. На вопрос, маленькая держала, сказала — да», — отмечает издание со ссылкой на сестру пострадавшей девочки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа во время прогулки с подружками пятилетняя девочка из Новокузнецка получила 80% ожогов тела. По данным некоторых местных СМИ, одна из девочек баловалась с зажигалкой, когда одежда на ребёнке вспыхнула. Мать пострадавшей считает, что её дочь подожгли умышленно.

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