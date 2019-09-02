Киров, Калужская область, , 12:02 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения малолетнего жителя города Кирова.

Следственный комитет Sledcom.ru

Как сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, по предварительной информации, 31 августа 9-летний мальчик вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым. Там ребёнок поссорился с матерью и самостоятельно ушёл из квартиры.

В поиске мальчика участвуют сотрудники следственных органов, полиции и волонтёры. На месте происшествия работают криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств пропажи мальчика, условий его жизни и воспитания. В ходе допросов выяснено, что в день исчезновения ребенка видели на местной детской площадке.