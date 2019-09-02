Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM При сходе с рельс тепловоза и грузового поезда на станции Высоцк Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Выборгском районе Ленобласти никто не пострадал. Угрозы экологического ущерба также нет. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Там уточнили, что ЧП произошло 2 сентября в 02:40 мск, при этом сошли с рельс вместе с тепловозом два порожних полувагона.

По данным же транспортной полиции, сошли с рельс четыре вагона.

«На место направлены восстановительные поезда станций Выборг и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет», — добавили в ОЖД.

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