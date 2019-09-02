Нассау, , 11:27 — REGNUM В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра. По данным местных СМИ, на островах Абако погиб семилетний мальчик.

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Уточняется, что ребёнок утонул, когда его семья пыталась спастись от удара стихии. При этом его сестра до сих пор не найдена, сообщает газета Daily Express.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национальный центра по наблюдению за ураганами США, ураган «Дориан» достиг пятой категории — скорость ветра достигает 298 км/ч. В настоящее время он находится в 90 км к востоку от острова Большой Багама и движется в западном направлении.

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Напомним, ранее в девяти округах штата Флорида в США была объявлена обязательная эвакуация, жителям ещё семи округов рекомендовано покинуть свои дома на время прохождения стихии. Также обязательную эвакуацию всех жителей прибрежных округов объявил губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер. По официальным данным, эвакуация коснётся приблизительно 830 тысяч человек округов Коллетон, Бофор, Джаспер, Чарльстон, Дорчестер, Беркли, Хорри и Джорджтаун.