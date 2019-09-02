Высоцк, Ленинградская область, , 11:31 — REGNUM Тепловоз и четыре вагона грузового поезда сошли с рельс на станции Высоцк Выборгского района Ленинградской области. Сотрудники транспортной полиции ведут проверку.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, ЧП на железной дороге произошло 2 сентября около 03:30 мск при отправлении грузового поезда сообщением «Высоцк — Выборг». Вагоны были порожними.

«По предварительной информации сход произошел из-за взреза стрелки <…> движение пассажирских поездов по данному участку не осуществляется», — уточнили в транспортной полиции.

Сейчас идут работы по восстановлению движения грузовых составов. А полицейские ведут проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.