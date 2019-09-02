Новосибирск, , 11:20 — REGNUM Новосибирский суд освободил из-под стражи под залог исполнительного директора, главного инженера и начальника Кемеровского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж». Все трое являются фигурантами дела об обрушении стены здания насосной станции в Новосибирске. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из информации, размещённой на сайте Центрального районного суда города.

Центральный районный суд Новосибирска «Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 30 августа обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога в виде денег в размере 200 тыс. рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение стены здания насосной станции в Новосибирске произошло днём 28 августа. В момент обрушения в здании находились 13 работников подрядной строительной организации. Трое человек погибли, один был госпитализирован. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ. Ранее по делу были задержаны руководители подрядной организации, проводившей реконструкцию здания.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержаны три человека, причастных к обрушению здания в Новосибирске