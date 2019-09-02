Тэгу, Южная Корея, , 11:17 — REGNUM В южнокорейском городе Тэгу зафиксировали первый случай заражения японским энцефалитом в текущем году. Об этом сообщает YTN News со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

По их словам, данное заболевание было обнаружено у 80-летней женщины, госпитализированной с сильным жаром 18 августа.

Известно, что точную причину возникновения высокой температуры удалось выяснить спустя три дня, 21 августа, в последствии чего пожилая женщина скончалась.

Как утверждают медики, у 99% людей укус переносчика может не вызвать каких-либо симптомов, а уровень смертности от японского энцефалита колеблется от 20 до 30%.

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что за последние пять лет около 90% случаев заражения японским энцефалитом пришлось на людей в возрасте старше 40 лет.

Японский энцефалит — острое инфекционное заболевание с трансмиссивным путём передачи инфекции. Вызывается нейротропным вирусом, переносчиками которого являются комары.