Брянск, , 11:12 — REGNUM Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования жительницы Брянска. В преступлении, по данным следствия, участвовали двое граждан иностранного государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СК.

Преступление произошло ночью 28 августа 2019 года на территории Майского парка в Бежицком районе города Брянска. По версии следствия, двое иностранцев изнасиловали 30-летнюю местную жительницу.

Подозреваемые в совершении этого преступления задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.