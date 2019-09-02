Брянск, 2 сентября 2019, 11:12 — REGNUM Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования жительницы Брянска. В преступлении, по данным следствия, участвовали двое граждан иностранного государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СК.
Преступление произошло ночью 28 августа 2019 года на территории Майского парка в Бежицком районе города Брянска. По версии следствия, двое иностранцев изнасиловали 30-летнюю местную жительницу.
Подозреваемые в совершении этого преступления задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.