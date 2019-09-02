Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM Женщину, которая ранее оставила надписи на памятнике Романовым в Екатеринбурге надписи, проверят на адекватность. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание Ura.ru.

Уточняется, что после задержания женщина была доставлена в специализированное медицинское учреждение, где медики оценят состояние здоровья её психики.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Екатеринбурге произошёл ночью 1 сентября. На памятнике семье последнего императора Российской империи Николая Романова были оставлены надписи оскорбительного содержания в адрес РПЦ и «Единой России».

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Вскоре стало известно о том, что полиция задержала женщину, которая может быть причастна к акту вандализма.

Отметим, что на данный момент все надписи с постамента памятника стёрли.

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