Черновцы, Украина, , 11:08 — REGNUM В Черновицкой области Украины в селе Комаров в сауне произошёл взрыв бытового газа, сообщил 2 сентября ресурс «Молодой буковинец» со ссылкой на свои источники.

По словам очевидцев, взрыв прогремел после того, как на кухне зажгли спичку. По предварительным данным, утечка газа произошла в месте соединения газового баллона и плиты. В результате взрыва баллон остался целым.

Больше всех пострадал владелец сауны 1975 года рождения. У него обожжено 60% тела. Ожоги также получила жена владельца 1979 года рождения и мужчина 1980 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Дрогобыч Львовской области в многоквартирном доме произошёл взрыв, жертвами которого стали восемь человек.

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