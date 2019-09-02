Новосибирск, , 11:03 — REGNUM В Новосибирске из-за пожара на крыше роддома пришлось эвакуировать 28 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ, возгорание произошло накануне днём, 1 сентября, — в здании родильного дома №7 в Первомайском районе города.

«В результате пожара на кровле в межпанельном шве огнём повреждена пакля, проводилось контрольное вскрытие швов и пустот», — уточнили в ведомстве.

28 человек эвакуировались из здания самостоятельно. На месте работали 57 человек и 18 единиц техники.

Как уточняют «Вести Новосибирск», причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём при проведении кровельных работ.