Оренбург, , 11:02 — REGNUM В Оренбурге погибли более 60 кошек одного из приютов и собака. Кроме того, пострадали три девушки-волонтёра. Они были госпитализированы, говорится в сообщении на официальной странице группы «Кошкин дом «Филимоша» г. Оренбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Представители приюта отмечают, что животные погибли 29 августа. В помещении приюта, по словам граждан, ощущался запах сероводорода.

Как пишет «Накануне.Ru», полиция ведёт проверку по факту ЧП. Добавим, как сообщало ИА REGNUM, замеры на улице Илекской в первой половине 29 августа не показали превышения предельных концентраций сероводорода.

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