Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:58 — REGNUM В результате аварии, произошедшей в округе Кибити области Пвани, погибли четверо взрослых и один ребенок, еще один человек получил ранения. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на свои источники.

Авария произошла в субботу, 31 августа, когда грузовой автомобиль марки Dangote, следовавший из Дар-эс-Салама в Мтвару, столкнулся с легковым автомобилем марки Toyota в районе старшей школы Кибити. От столкновения грузовик вылетел на обочину и врезался в столб, затем загорелся.

По словам патологоанатомов из больницы Мухимбили в Дар-эс-Саламе, тела погибших были доставлены с сильными ожогами всего тела, что сделало процедуру опознания невозможной без ДНК-экспертизы.

«Поэтому мы призываем всех близких родственников погибших — отцов, матерей, детей, начиная с восьми утра 2 сентября… сдать ДНК, чтобы облегчить процедуру опознания», — заявил глава пресс-службы Мухимбили.