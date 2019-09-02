Уфа, , 10:45 — REGNUM 100 тысяч рублей из квартиры 82-летней жительницы Уфы похитила мошенница под предлогом «снятия порчи». Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкирия.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру постучала женщина, которая представилась потомственной целительницей. Ворожея сказала, что пенсионерка и ее родственники в опасности, и их ждут неприятности, поскольку на нее «наложена порча».

Пенсионерка, поверив мошеннице, разрешила провести над ней обряд очищения. После этого, «целительница» потребовала отдать все сбережения.

«После непонятных «магических» обрядов целительница вернула деньги в небольшом мешочке и попросила убрать их под подушку на один день», — сообщили в пресс-службе МВД.

После ухода подозреваемой, женщина решила проверить мешочек с деньгами. Денег в сумме 100 тысяч рублей в нем не оказалось.

По факту мошенничества следователями УМВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.