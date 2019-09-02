Мале, , 10:36 — REGNUM Журналист Ахмед Рилван, похищенный на Мальдивах в 2014 году, был убит боевиками. Такое заявление 1 сентября сделал на пресс-конференции в Мале глава Комиссии при президенте по расследованию убийств и насильственных исчезновений Хусну Сууд. Об этом передает 2 сентября агентство Daily Mail.

Хусну Сууд заявил, что их группа получила свидетельские показания от лиц, непосредственно причастных к убийству журналиста.

«Рилван был убит радикальными исламистами, связанными с иностранными джихадистскими группами, которые ранее несколько раз угрожали ему», — сказал Сууд.

Комиссия установила, что Рилван представлял собой угрозу процессу вербовки боевиков с архипелага боевиками, участвующими в гражданской войне в Сирии, отметил он.