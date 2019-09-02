Павловск, Воронежская область, 2 сентября 2019, 10:18 — REGNUM Воронежские полицейские возбудили уголовное дело по факту массовой автоаварии, в которой погибли четыре человека, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова. Следователи изучают все обстоятельства аварии — назначены экспертизы, изъята карта памяти видеорегистратора с автомобиля очевидца происшествия.
Авария произошла около 19:05 на 688 километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе. Как предварительно установлено, 57-летний житель Воронежа, управляя автомобилем Nissan Note, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль МАЗ. Последний от удара выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen Berlingo, которым управлял 53-летний житель Владимирской области, и Opel Insignia под управлением 53-летнего жителя Московской области.
В результате аварии погибли водитель автомобиля Nissan, а также водитель, 53-летняя пассажирка и 15-летний подросток, которые ехали в Citroen Berlingo. 10-летний пассажир Nissan и водитель МАЗа получили травмы.
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