Павловск, Воронежская область, , 10:18 — REGNUM Воронежские полицейские возбудили уголовное дело по факту массовой автоаварии, в которой погибли четыре человека, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова. Следователи изучают все обстоятельства аварии — назначены экспертизы, изъята карта памяти видеорегистратора с автомобиля очевидца происшествия.

ДТП (сс)GDJ

«Следственным отделом ОМВД России по Павловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на участке федеральной трассы», — сообщила Наталья Куликова.

Авария произошла около 19:05 на 688 километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе. Как предварительно установлено, 57-летний житель Воронежа, управляя автомобилем Nissan Note, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль МАЗ. Последний от удара выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen Berlingo, которым управлял 53-летний житель Владимирской области, и Opel Insignia под управлением 53-летнего жителя Московской области.

В результате аварии погибли водитель автомобиля Nissan, а также водитель, 53-летняя пассажирка и 15-летний подросток, которые ехали в Citroen Berlingo. 10-летний пассажир Nissan и водитель МАЗа получили травмы.

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