Луганск, 2 сентября 2019, 10:16 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ дважды открыли огонь по территории ЛНР, сообщили 2 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Так, ВСУ обстреляли районы населённых пунктов Нижнее Лозовое и Голубовское. В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ЛНР было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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