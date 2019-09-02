Самара, , 10:01 — REGNUM Проверку после гибели 10-летнего ребенка, на которого упала мраморная плита с фасада Дворца культуры начала прокуратура Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства при обслуживании здания Дворца культуры. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении.

Напомним, что 1 сентября текущего года примерно в 15 часов 40 минут со здания Дворца культуры на площади им. Кирова в г. Самаре на 10-летнего ребенка упала мраморная плита. От полученных травм ребенок скончался.