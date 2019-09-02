Соледар, ДНР, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 193 единицы боеприпасов, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили семь снарядов из гаубиц калибра 122 мм, 32 мины калибра 120 мм, 38 мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ.

На юге ДНР украинские силовики выпустили одну мину калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Гольмовский, Доломитное, Ясиноватая, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрела Горловки, была повреждена летняя кухня. В Коминтерново загорелся жилой дом. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге ДНР под обстрелом ВСУ оказались сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и группа представителей СЦКК ДНР.

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