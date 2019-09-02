Мбале, Уганда, , 10:05 — REGNUM Через четыре дня после того, как в районе Буламбули прошел оползень, на месте трагедии было извлечено лишь одно тело. По приблизительным оценкам, 19 человек все еще остаются под завалами, передает Daily Monitor Uganda.

Погибший был опознан как Коллин Малеба, житель деревни Насубу в округе Булаго. По-видимому, пытаясь спасти свой скот от проливных дождей, мужчина попал под оползень. Джон Малеза Магому, вице-председатель округа Булаго, рассказал, что тело Малебы было обнаружено жителями, которые раскапывали завалы в поисках своих друзей и родственников.

«Поиск других пропавших людей еще продолжается, но перед нами стоит технологическая проблема. Для раскапывания почвы мы используем мотыги, что значительно замедляет процесс», — сказал Малеза.

Проливные дожди спровоцировали выход из берегов реки Каджере, что привело к затоплению Булаго и соседних округов — Бугиньяня, Набувутулу и Масира. Наводнения вызвали оползни, которые разрушили сады, рыбные пруды и убили скот. Это не первый случай, когда район подвергается воздействию проливных дождей. В прошлом году от ливней главным образом пострадали округ Бунасуфва и округ Булаго.