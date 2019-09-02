Мадрид, , 09:41 — REGNUM 17 детей в южной части Испании стали жертвами фармацевтической ошибки, которая привела к появлению у них симптомов гипертрихоза. Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo.

Испанская фармацевтическая компания Farma-Química Sur по ошибке начала продавать средство против «алопеции», то есть облысения, как «омепразол» — лекарство, назначаемое при повышенной секреции желудочного сока и используемое при лечении язвенной болезни. В результате ошибки, у 17 детей, которым было назначено лекарство от проблем с желудком, появились симптомы гипертрихоза. Гипертрихоз, или синдром Амбраса, — заболевание, проявляющееся в не свойственном полу или возрасту чрезмерном росте волос на нехарактерных участках тела.

Фабрика Farma-Química Sur была закрыта за «несоблюдение стандартов контроля на производстве лекарственных средств».