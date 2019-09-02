Ижевск, , 09:35 — REGNUM В Удмуртии выясняют обстоятельства происшествия на железной дороге, где погиб несовершеннолетний. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте.

Трагедия произошла вечером 29 августа на 1142 километре железнодорожной станции Сарапул Горьковской железной дороги. По данным ведомства, «пассажирским поездом смертельно травмирован несовершеннолетний 2005 года рождения».

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа под руководством следователя управления. Осмотрено место происшествия и тело подростка, опрошены очевидцы и назначены судебные экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в июле 2019 года в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР среди основных причин железнодорожного травматизма среди несовершеннолетних назвал незнание правил безопасного нахождения на объектах транспорта и невнимательность.

«Зачастую на железнодорожных объектах они устраивают игры, используют плееры, сотовые телефоны, планшеты, что отвлекает внимание и может привести к трагическим последствиям», — констатировали правоохранители.

По данным ведомства, на Горьковской железной дороге зафиксирован рост числа граждан травмированных. Если в первом полугодии 2018 года было травмировано 65 человек, то в I полугодии 2019 года — 88.