Красноярск, , 09:32 — REGNUM В Красноярском крае продолжается лесопожарный сезон. Как сообщили ИА REGNUM 2 сентября в краевом минлесхозе, за выходные (31 августа — 1 сентября) в регионе потушили 28 лесных пожаров на площади более 91 тыс. га, в том числе 26 очагов в зоне контроля.

В тушении принимали участие более 410 человек, порядка 10 единиц техники. Работали десять воздушных судов.

На утро 2 сентября в регионе в авиационной зоне действует один лесной пожар — в Богучанском районе на площади 3 га. В Эвенкии в зоне контроля зарегистрировано 75 лесных пожаров на площади 214 тыс. га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 30 августа в регионе действовало 144 лесных пожара на общей площади более 300 тыс. га.

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